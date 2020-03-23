РИАМО - 23 мар. Эксперты Роскачества провели повторную экспертизу молока шести популярных торговых брендов, в ходе чего нашли в продукте одной марки кишечную палочку, сообщает Газета.ru.

«Повторное тестирование молока «36 копеек» показало, что производителям удалось избавиться от обнаруженных ранее в составе этого молока следов антибиотиков, растительных жиров и сухого молока. Однако теперь эксперты обнаружили в этом молоке бактерии кишечной палочки», - отметили в Роскачестве.

В первом исследовании молока была проверена продукция 90 торговых марок, потом специалисты решили провести повторную проверку шести торговых брендов.

В новом исследовании специалисты не выявили фальсификации. Так, в проверенной продукции не нашли растительных жиров, сухого молока, а также снижения жирности.

Среди проверенной ранее продукции были рекомендованы к продаже 20 торговых марок, которые прошли испытания на государственный знак качества.

В восьми брендах молока обнаружили растительные жиры, в двух торговых марок были нарушены права потребителей на достоверную маркировку, продукт пяти производителей не соответствовал микробиологическим показателям.