РИАМО - 23 мар. Певица и телеведущая Ольга Бузова решила пройти обследование в австрийской клинике, пока отменены все массовые мероприятия, сообщает kp.ru.

Бузова решила сдать тесты и на онкомаркеры.

«Это обычная проверка – чекап. Ничего необычного здесь нет, дочка каждый год такое проходит. Вот и в этот раз она мне написала: «Мама я сдала анализы, все хорошо». Так что причин для беспокойства нет. Оля мудреет и заботится о здоровье. В этом плане она молодец», — сказала мать певицы Ирина Бузова

Также Ирина Бузова отметила, что анализ на коронавирус у телеведущей отрицательный, со здоровьем у нее все хорошо.

Сама Ольга Бузова рассказала, что уже сдала большой список анализов: все анализы на кровь, на гормоны, гемостаз, пептиды и онкоскрининг.

Певица рекомендует и своим подписчикам проходить регулярное обследование, а также следить за качеством сна, иммунитетом и снизить уровень стресса особенно в период распространения коронавируса.