РИАМО – 23 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что призыв мэра Москвы Сергея Собянина о соблюдении домашнего режима для людей старше 65 лет частично коснется и сотрудников администрации Кремля, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Есть такая установка мэра Москвы, безусловно все обязаны ее придерживаться. Если я не ошибаюсь, там есть оговорка в отношении определенной категории людей, работа которых связана с руководством и так далее. Думаю, что частично это положение будет распространяться и на администрацию (Кремля – ред.)», — сказал Песков.
Также пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что сотрудники, занимающие неруководящие позиции и не отвечающие за жизнеобеспечение администрации, будут работать удаленно.
Ранее Собянин объявил о введении из-за распространения коронавируса домашнего режима для москвичей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Изоляция будет действовать с 26 марта по 14 апреля.
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