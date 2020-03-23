РИАМО – 23 мар. Исполнительница главной роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска борется с онкологией, врачи обнаружили у нее рак языка, сообщает kp.ru.

При этом, как сообщает издание, актриса сейчас находится на карантине и даже не выходит за продуктами.

«Я сейчас сижу дома на карантине, у нас ведь тоже коронавирус. Даже за продуктами не выхожу, приносит сын. Но паники у меня нет, я считаю, что это необходимая субординация. Переживем», - отметила Брыльска.

Однако об онкологии она говорить отказалась, сказав, что «это не для газеты».

Небывалую популярность актрисе привел фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», в котором она сыграла одну из главных ролей. На экраны фильм вышел в 1975 году.

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