РИАМО - 23 мар. Московской городской избирательной комиссии на проведение голосования к поправкам в Конституцию из бюджета страны выделят более 600 миллионов рублей, сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов на заседании комиссии.

«Принято решение о распределении средств федерального бюджета, выделенных Мосгоризбиркому на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Московской городской избирательной комиссии на проведение голосования в Москве из федерального бюджета выделено порядка 604 миллиона рублей», - сказал Ермолов.

Он добавил, что около 90% выделенных средств пойдет на оплату труда членов столичных избирательных комиссий.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Конституционный суд России признал поправки законными.

Следующий этап - общероссийское голосование. Президент подписал указ о назначении референдума по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Однако, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, ради безопасности граждан голосование может быть перенесено на более поздний срок.