РИАМО - 23 мар. Жители Московской области от 65 лет и старше, а также те, кто имеет хронические заболевания, получат материальную помощь в размере 3 тысяч рублей на время самоизоляции, при этом никаких дополнительных заявлений не потребуется, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Начиная с 26 марта, пожилым жителям региона 65 лет и старше, а также жителям, имеющим хронические заболевания, будет перечислена материальная помощь в размере 1,5 тысяч рублей, а вторая половина средств после того, как период самоизоляции завершится, 14 апреля», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Выплата поступит на счет автоматически, гражданам не придется писать заявления или предоставлять дополнительные документы.

Введение периода самоизоляции связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции. На данный момент в мире зафиксировали свыше 353 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В стране принимаются беспрецедентные меры для сдерживания распространения заболевания.

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