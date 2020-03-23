РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Двое мужчин напали на 46-летнего жителя подмосковной Балашихи и украли у него денежные средства и мобильный телефон, злоумышленников задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов в Балашихе. Неизвестные, применив насилие, похитили у мужчины мобильный телефон и денежные средства. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. Пострадавший обратился с заявлением в дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское».

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции ранее неоднократно судимые 32-летний и 37-летний местные жители. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», – говорится в сообщении.

Злоумышленники помещены в изолятор временного содержания. Им грозит до 12 лет лишения свободы.