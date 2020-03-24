Карантин в Подмосковье: как организовать дистанционное обучение для школьника

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На период отмены очного посещения школ, с 23 марта по 12 апреля, все подмосковные школы будут проводить занятия дистанционно, через Школьный портал и новую образовательную онлайн-платформу.

«Вирусные каникулы» не освобождают детей от образовательного процесса. Дистанционное обучение будет включать в себя онлайн-лекции, материалы для самостоятельного изучения, упражнения для закрепления пройденной темы, а также домашнее задание. Учителя будут находиться на рабочих местах и на постоянной связи с учениками.

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