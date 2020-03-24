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Карантин в Подмосковье: как организовать дистанционное обучение для школьника

С 23 марта школы Московской области перешли на дистанционный формат обучения. Как помочь школьнику включиться в работу, читайте в материале РИАМО.
© Unsplash.com
1

Сколько продлится карантин в школах

© Министерство строительного комплекса Московской области

С понедельника, 23 марта, школы Московской области закрылись для посещения на три недели. Несмотря на то, что учебные заведения закрыты для очного посещения, они будут продолжать работать в удаленном формате.

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2

Как будет проходить дистанционное обучение

© РИА Новости,   Екатерина Чеснокова

На период отмены очного посещения школ, с 23 марта по 12 апреля, все подмосковные школы будут проводить занятия дистанционно, через Школьный портал и новую образовательную онлайн-платформу.

«Вирусные каникулы» не освобождают детей от образовательного процесса. Дистанционное обучение будет включать в себя онлайн-лекции, материалы для самостоятельного изучения, упражнения для закрепления пройденной темы, а также домашнее задание. Учителя будут находиться на рабочих местах и на постоянной связи с учениками.

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3

Платформы для обучения

© Фото

Одним из важнейших инструментов передачи информации от учителя школьнику останется Школьный портал. В электронном дневнике преподаватели будут оставлять домашние задания и учебные материалы для детей.

Для осуществления обучения в дистанционной форме в школах Подмосковья запущена информационная платформа «Фоксфорд», а также сервис «Домашние задания онлайн» (Физикон) – приложение Школьного портала.

В настоящее время педагогами образовательных учреждений региона проводится формирование электронных классов и подключение учащихся к дистанционным ресурсам. Школьники будут иметь возможность смотреть видеоуроки, лекции и работать с интерактивными презентациями. Подключение к образовательной платформе доступно для любых средств коммуникации при наличии доступа в интернет.

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4

Что будет с ЕГЭ

сайт администрации Красногорска

Старшеклассникам, которые планировали сдавать ЕГЭ в период с 20 марта по 13 апреля, придется подождать. Досрочный период сдачи экзамена перенесен и будет включен в основной период в мае. Соответствующие изменения уже внесены в расписание экзаменов, утвержденное совместным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора.

Преподаватель гимназии №9 подмосковных Химок, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018» Григорий Назаров уверен: перенос экзамена и длительные каникулы – отличный способ провести «аудит» слабых мест в предметах для школьника и хорошенько их подтянуть.

«Это редкая возможность устранить пробелы в образовании и сдать ЕГЭ на самые высокие баллы», – говорит он.

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5

Как выстроить учебный процесс на дистанции

  pixabay.com, Komsomolec

«Дистанционное обучение – это процесс взаимодействия ученика и учителя посредством электронных средств. Суть этого взаимодействия в том, что физическое присутствие учителя в классе на время обучения заменяется дистанционным. Ученик ежедневно просматривает электронную платформу и выполняет задания, которые выслал ему учитель», – рассказывает Назаров.

Как отмечает учитель, роль классного руководителя в дистанционном процессе обучения огромна. Если старшеклассники уже приучены к самостоятельной работе, ученикам начальных классов очень важно видеть своего классного руководителя в онлайн-формате.

«Ежедневное взаимодействие учителя и учеников по «Скайпу» или в общем чате – единственно возможный путь для дистанционного обучения», – отмечает учитель.

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6

Советы родителя со стажем

© Unsplash.com

Елена Смехова из Железнодорожного – мама троих детей, двое из которых часто болеют. Ситуации, когда ребенок месяц и даже больше учится дома, для нее не редкость.

«Краеугольный камень успешного обучения дома – режим. Как ни велик соблазн поспать на больничном с ребенком подольше, не стоит ему поддаваться. Если поддерживать школьный ритм обучения дома, уроки не будут для вас наказанием», – рассказывает она.

Многодетная мама рекомендует усаживать ребенка за учебники прямо с 8 утра и время от времени контролировать процесс выполнения домашних заданий. Также, по ее мнению, очень важно, чтобы ребенок не приступал к занятиям неумытый, непричесанный, в пижаме и с булкой в руке.

«Надевайте на ребенка школьную форму! Так ему будет легче сконцентироваться!» – рекомендует Елена.

В затруднительных случаях помогать детям нужно, но в то же время не стоит идти у ребенка на поводу и фактически делать за него домашние задания.

«Безусловно, школьнику проще сказать, что не получается, дождаться, чтобы мама написала в тетрадке карандашом, и обвести ручкой. Но это не обучение, а только видимость!» – предупреждает она.

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