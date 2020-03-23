РИАМО - 23 мар. Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации может начаться 19 апреля, планируется, что оно будет идти четыре дня - до вечера 22 апреля, предлагается образовать один участок дистанционного электронного голосования, сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов во время заседания комиссии.

«Формирование списка избирателей осуществляется на основании их заявлений, предлагается провести подачу заявлений через порталы mos.ru и на едином портале госуслуг с 25 марта по 16 апреля. Предлагается провести голосование с 8:00 19 апреля до 22:00 22 апреля, то есть в течение практически четырех дней», - сказал Ермолов.

Он добавил, что голосование будет проводиться по единому федеральному округу, то есть предлагается образовать один участок дистанционного электронного голосования.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Конституционный суд России признал поправки законными.

Следующий этап - общероссийское голосование. Президент подписал указ о назначении референдума по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Однако, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, ради безопасности граждан голосование может быть перенесено на более поздний срок.