РИАМО - 23 мар. Власти Подмосковья проконтролируют благоустройство, наведение порядка и чистоты, а также работу управляющих компаний в весенний период, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел в понедельник совещание с руководящим составом регионального правительства, в ходе которого обсудил актуальные вопросы, касающиеся контроля за проведением работ по благоустройству.

«Традиционная для весны тема - благоустройство, чистота, работа управляющих компаний. Эта повестка остается актуальной и важной: работа ЖКХ, региональных операторов - они отвечают за своевременный вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов», - сказал Воробьев.

Он также призвал сосредоточиться на вопросах благоустройства, а также добросовестно и внимательно следить за наведением порядка в каждом муниципалитете.

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