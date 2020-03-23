РИАМО - 23 мар. Власти Подмосковья проконтролируют благоустройство, наведение порядка и чистоты, а также работу управляющих компаний в весенний период, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел в понедельник совещание с руководящим составом регионального правительства, в ходе которого обсудил актуальные вопросы, касающиеся контроля за проведением работ по благоустройству.
Он также призвал сосредоточиться на вопросах благоустройства, а также добросовестно и внимательно следить за наведением порядка в каждом муниципалитете.
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