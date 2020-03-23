РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. В подмосковной Балашихе создано около 800 рабочих мест за счет введения в эксплуатацию склада-холодильника для хранения продовольственной продукции, расположенного на 16 км автодороги М-7 «Волга», говорится в сообщении пресс-службы Министерства жилищной политики Подмосковья.

Застройщик объекта - ООО «Этреко-сервис».

«Министерство жилищной политики региона выдало разрешение на ввод в эксплуатацию склада-холодильника с административно-бытовыми помещениями в Балашихе. Площадь составляет около 7000 квадратных метров, завершена вторая очередь строительства. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», ─ сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что ввод склада-холодильника обеспечил создание 800 рабочих мест. На объекте, расположенном на 16 км автодороги М-7 «Волга», планируется хранение продовольственной продукции.

Объем инвестиций в проект составил 400 миллионов рублей.