РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Семерым ветеранам поселка Дубровицы Подольска вручили медали «75-лет Победы в Великой Отечественной войне» и цветы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«По поручению главы городского округа Подольск Николая Пестова ветеранам поселка Дубровицы на днях вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». В мероприятии приняли участие начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко, депутат совета депутатов округа Юрий Стрелков, председатель первичной организации совета ветеранов Валентина Монетова, а также представители военно-патриотического движения «Юнармия», - говорится в сообщении.

Награды вручили семерым ветеранам, в том числе и участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину сельского поселения Дубровицкое Николаю Белокопытову. В ходе награжденным пожелали крепкого здоровья, благополучия, а также вручили памятные подарки и цветы.

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