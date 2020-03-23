РИАМО - 23 мар. Власти Московской области окажут помощь гражданам старшего возраста во время изоляции, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел в понедельник совещание с руководящим составом регионального правительства, в ходе которого обсудил дополнительные меры адресной социальной поддержки граждан в период карантина.

«Важно, чтобы максимально большое количество людей, особенно старшего возраста, могли сейчас находиться дома. Для всех жителей старше 65 лет мы предусмотрели выплату 3 тысячи рублей, чтобы, находясь дома, они могли распланировать свой бюджет с учетом дополнительных ресурсов», - сказал Воробьев.

Он также отметил, что представители социального блока правительства региона на выходных обзванивали жителей с целью выяснить, какую помощь им можно оказать.

Также Воробьев отметил, что для представителей старшего поколения будет осуществляться доставка комплектов товаров первой необходимости.

«Мы предусмотрели из внебюджетного фонда продуктовые наборы. Прошу подготовить также медицинский набор, который можно будет доставить нашим пенсионерам», - подчеркнул Воробьев.

В период с 26 марта по 14 апреля для работающих и неработающих пенсионеров будет действовать режим домашнего карантина. Работодатель обязан предложить людям пожилого возраста трудиться удаленно с сохранением зарплаты. При этом соцслужбы и волонтеры будут доставлять на дом продукты и лекарства.

Также губернатор отметил, что поддержку также планируется оказать предприятиям и организациям, деятельность которых временно приостановлена из-за введения режима карантина. В настоящий момент разрабатываются дополнительные меры.

«Важно максимальную помощь оказать среднему и малому бизнесу. Сегодня они испытывают очень серьезную нагрузку, спрос упал. Необходимо подставить им плечо, спросить, что же в первую очередь мы должны сделать», - подчеркнул Воробьев.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 351 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В стране принимаются беспрецедентные меры для сдерживания распространения заболевания.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>