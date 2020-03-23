РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. Полицейские Домодедова задержали москвичку по подозрению в краже из квартиры ювелирных украшений на общую сумму более 350 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

В дежурную часть УМВД поступило заявление от местной жительницы о хищении из ее квартиры на улице 1-й Советский проезд колец, цепочек, браслетов. Общая сумма ущерба составила более 350 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлена и задержана подозреваемая в совершении данного преступления 23-летняя жительница города Москвы. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.