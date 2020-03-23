РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 мар. В связи с угрозой распространения коронавируса по 10 апреля кадастровая палата по Московской области ограничивает прием населения в Щелковском территориальном отделе, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В щелковском филиале приостановлен личный прием населения и оказание консультационных услуг. В этот период жители могут воспользоваться электронной почтой или онлайн-сервисами», - говорится в сообщении.

Все обращения граждан и юридических лиц в адрес организации будут приниматься в электронном виде на адрес электронной почты: filial@50.kadastr.ru, почтовым отправлением на адрес: 143026, Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом 6. При личном посещении - передача через почтовый ящик для корреспонденции.

Также есть возможность воспользоваться онлайн-сервисами. Федеральная кадастровая палата совместно с Росреестром запустила обновленный онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта». С помощью интерактивной кадастровой карты России можно получать общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости. Для комфортного использования сервиса был создан новый интерфейс.