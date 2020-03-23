РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Сотрудники ГИБДД Подольска выявили пятерых пьяных водителей на дорогах округа за прошедшие выходные, сообщается на сайте администрации округа.

«В целях стабилизации уровня аварийности, профилактики и пресечения фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения с 20 по 22 марта сотрудниками отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводили оперативно-профилактические рейды «Нетрезвый водитель». За этот период в отношении пятерых водителей были составлены административные протоколы. Материалы направлены в Подольский городской суд для принятия решения в рамках действующего законодательства», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии опьянения и напоминает, что в соответствии с административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, будучи уже ранее лишенным права управления, то он несет уголовную ответственность, которая предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.