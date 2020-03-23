РИАМО - 23 мар. Льготные продуктовые наборы будут выдавать в школах Подмосковья, чтобы их получить, родителям учеников нужно подать в школу заявление в письменном виде, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

«Количество наборов будет рассчитано, исходя из учебных дней (каникулы не в счет)», - отмечается в материале.

Выдавать бесплатные продуктовые наборы будут детям, которые получали льготное питание в школах.

Из-за пандемии в Подмосковье отменены все массовые мероприятия численностью больше 50 человек, в Московском регионе действует режим повышенной готовности.

С 21 марта по 12 апреля школы, колледжи и вузы Московской области перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. Уроки в очной форме будут проводить только для школьников с 1 по 4 классы в группах по 12 человек.

Для профилактики коронавируса отменили бесплатный проезд для школьников с 5 класса, чтобы дети не посещали общественные места, торговые центры и парки.

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