РИАМО - 23 мар. Президент России Владимир Путин пригласил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова рассказать о работе российской промышленности, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Он (Путин – ред.) пригласил Мантурова, чтобы министр рассказал о самочувствии промышленности, производства в нынешних непростых экономических условиях», — сказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе встречи Мантуров отметил, что ситуация в целом удовлетворительная – валютная выручка и рублевые расходы сбалансированы. В ряде отраслей обрабатывающей промышленности, где применяются импортные компоненты, необходимо оперативно находить других поставщиков.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>