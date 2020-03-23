РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Более 400 продуктовых наборов от губернатора Московской области Андрея Воробьева передали волонтеры малоимущим и многодетным семьям Балашихи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

О предстоящих визитах жителей заблаговременно оповещали через управление соцзащиты населения и Общественную палату Балашихи. Губернаторские продовольственные наборы, в которые вошли продукты первой необходимости: сахар, гречневая крупа, консервы, подсолнечное мало, макароны, мука, сгущенное молоко, печенье и чай, получили семьи, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума.

«Общественная палата обратилась к активным гражданам округа с призывом помочь доставить наборы по всей Балашихе. Это большое дело, и я благодарна каждому из них за то, что они дарят свое время и не остаются в стороне, а активно участвуют и помогают горожанам», - сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что всего волонтеры развезли более 400 продуктовых наборов. Перед выездом волонтеров собрали в КДЦ «Подмосковные вечера», где провели инструктаж, раздали средства индивидуальной защиты: перчатки и медицинские маски. Заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян напомнила волонтерам о необходимости соблюдения мер предосторожности в период распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, волонтеры развозят лекарства и продукты пенсионерам.

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