РИАМО – 23 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль выступает за расширение международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Песков подчеркнул, что на этот вызов страны должны отвечать сообща, так как все «находятся в одной лодке».

«В любом случае, взаимодействие в борьбе с коронавирусом, международное взаимодействие — это очень важное измерение и, собственно, на примере Италии президент России Владимир Путин показал, что он этому измерению придает очень большое значение», — подчеркнул Песков.

Он обратил внимание на то, что с распространением вируса в одиночку не справится никто. Песков отметил, что участие в международных программах помощи, экспертном взаимодействии и сотрудничестве в других аспектах высказывают многие страны, и это «весьма позитивно».

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 341 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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