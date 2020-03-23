РИАМО - 23 мар. Озимые культуры под урожай 2020 года в Подмосковье посеяли на площади 95 тысяч гектаров, что на 4,6 % больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Озимые культуры в регионе находятся в удовлетворительном состоянии. Так что я оцениваю как неплохую ситуацию. Зима существенного негативного влияния на сельхозпредприятия не оказала», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Лидерами по севу озимых сельскохозяйственных культур являются городской округ Луховицы, где посеяли более 12,6 тысячи гектаров, и округ Зарайск – почти 8 тысяч гектаров.

В Серебряных Прудах озимый сев прошел на площади почти в 3 тысячи гектаров, в округе Домодедово – 2,7 тысячи гектаров, в Волоколамском округе – более 2,2 тысячи гектаров.

Разин добавил, что, несмотря на отсутствие снега, запасы влаги в почве, необходимой для растений, восполнили зимние дожди, поэтому сегодня нет проблем с влагой в почве.

Ранее Разин сообщил, что в этом году подмосковные аграрии планируют увеличить объемы производства продукции по сравнению с 2019 годом.