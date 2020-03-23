РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 мар. В подмосковных Котельниках 24 марта стартуют онлайн-занятия по теории конного спорта, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В связи со сложившимся обстоятельствами спортшкола «Белка» вынуждена приостановить занятия в школе. Но теоретические занятия продолжаются в режиме онлайн. Каждый вторник в 16:00 для всадников на пони и каждую среду в 16:00 для всадников на лошадях в Instagram-аккаунте @shorbelka будут проходить занятия по теории. СШОР «Белка» ждет всех 24 марта в 16:00», - говорится в сообщении.

В рамках онлайн-проекта педагоги будут давать теоретические материалы, отвечать на вопросы, заданные в прямом эфире. Также будут давать домашние задания, ответы на которые можно будет прислать в директ.

«Прямые эфиры будут доступны для всех. Ваши друзья тоже могут присоединиться», - заключается в материале.