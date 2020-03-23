РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в совершении грабежа на автобусной остановке на улице Кирова, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 42-летней жительницы города Троицка о том, что неизвестный на автобусной остановке около одного из домов на улице Кирова в Подольске, применив насильственные действия, похитил ее дамскую сумочку и мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба составила более 9 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 42-летний уроженец Волгоградской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», - говорится в сообщении.

Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.