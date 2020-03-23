РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Сотрудники ГИБДД подмосковной Балашихи в ходе рейда на дорогах Реутова проверили 70 автомобилей и выявили одного пьяного водителя, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«23 марта с 23:00 до 01:00 по адресу: городской округ Реутов, улица Победы, дом №30 сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого было проверено 70 автомобилей и выявлен один водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

Мероприятие проводилось в целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением автомобилей в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в пьяном виде предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении – уголовная ответственность.