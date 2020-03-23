РИАМО - 23 мар. Благодаря борьбе с распространением коронавируса, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 49% россиян считают врачей героями нашего времени, сообщает Газета.ru.

«За девять лет авторитет этой профессии вырос практически вдвое», — говорится в материале.

В 2018 году профессия врача попала в рейтинг престижных профессий с результатом 26%.

Исследователи также установили, что 61% жителей России уверены в медицинских службах России и в том, что они смогут защитить население от коронавируса.

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 350 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 15 тысяч заболевших, выздоровели более 100 тысяч пациентов.

В России зафиксировано 438 случаев заражения, 17 пациентов выздоровели.

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