РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. Врачи городской клинической больницы Мытищ приняли участие во всемирном флешмобе StayHome («Останься дома»), сообщается в Instagram-аккаунте мытищинской ГКБ.

«Мытищинские врачи присоединились к флешмобу StayHome со слоганом «Я работаю ради тебя, останься дома ради меня». В акции уже приняли участие сотрудники детского инфекционного и приемно-диагностического отделений», - говорится в сообщении.

Флешмоб StayHome - это онлайн-акция в социальных сетях, в рамках которой врачи по всему миру призывают население оставаться дома во время эпидемии коронавируса.