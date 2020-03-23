РИАМО – 23 мар. На фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции «живых» социальных контактов становится все меньше, при этом люди не стремятся заводить новые знакомства и онлайн, говорится в сообщении пресс-службы российского сервиса знакомств «Мамба».

«У страха глаза велики. Еще две-три недели, и все вернется в свое русло, первый шок пройдет, <…> людям станет скучно на удаленке, и им захочется общения», - считает известный психолог и журналист Владимир Шахиджанян.

Гендиректор «Мамбы» Андрей Бронецкий также уверен, что такая ситуация продлится недолго.

Поддержать пользователей сервис знакомств «Мамба» решил бесплатным подарком. Уже на этой неделе все 57 миллионов пользователей получат рыжего кота, который самоизолировался в банке. В «Мамбе» уверены, что это поднимет общий градус позитива, так как, по статистике сервиса, диалоги, которые начинаются с подарка, более успешные.

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