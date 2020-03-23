РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Одну из компаний Подольска оштрафовали почти на 5 миллионов рублей за нанесение ущерба почвам сельхозземель, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В ходе административного расследования установлено, что компания ООО «Строймонтажресурс» занималась восстановлением нарушенных земель в деревне Макарово. В ходе рейда, проведенного по обращению местных жителей, специалисты Минэкологии выяснили, что на земельном участке с помощью тяжелой техники размещаются грунты неизвестного происхождения и строительные отходы. Инспекторы эконадзора остановили земляные работы и взяли пробы отходов для лабораторного анализа.

«Анализ показал, что на участке сельскохозяйственных земель площадью около 1 гектара размещены отходы IV класса опасности. Как выяснилось, арендатор участка заключил с компанией договор на восстановление части нарушенных земель. Поскольку рекультивация должна проводиться только с использованием инертных материалов V класса опасности (чистые грунты), общество нарушило правила обращения с отходами. За это оно было оштрафовано на 150 тысяч рублей. Кроме того, был рассчитан ущерб, нанесенный почвам, который составил 4,8 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Поскольку нарушители отказались возмещать его добровольно, им придется сделать это по решению суда.