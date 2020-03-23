РИАМО - 23 мар. Песенный конкурс «Евровидение» может пройти в онлайн-режиме, сообщает Газета.ru.

По словам Европейского вещательного союза, есть вероятность, что конкурс не будет проходить в формате соревнования.

«Исполнители и песни, прошедшие отбор на отмененный из-за коронавируса конкурс, по мнению организаторов, помогут объединить и развлечь европейцев в эти нелегкие времена», — отмечается в материале.

Конкурс отменяют впервые за 65 лет, и первый раз за все существование «Евровидения».

В 2020 году «Евровидение» должно было проводится в Нидерландах в городе Роттердаме. В этом году на конкурсе Россию собиралась представлять группа Little Big с песней Uno.

Ранее организаторы конкурса объявили о переносе «Евровидения» на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Страны могут оставить прежних исполнителей или заменить участников, а вот песни в 2021 году должны прозвучать новые.

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