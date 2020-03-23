РИАМО - 23 мар. 54% сотрудников московского офиса «Почты России» перешли на удаленную работу, а те сотрудники, которые остаются в офисах, размещаются на большем расстоянии друг от друга, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Кроме того, запретили проведение любых очных совещаний. Сейчас компания занимается обеспечением удаленного присутствия работников и в других регионах.
«Сотрудники сортировочных центров и других логистических объектов также входят в зону риска, поэтому основные меры в центрах уже действуют – это замер температуры, контроль самочувствия, дополнительные уборки с дезинфицирующими средствами», - говорится в сообщении.
Кроме того, курьеры компании на этой неделе должны пройти инструктаж по бесконтактной передаче посылок и доставке «до двери». Клиентам предложили чаще пользоваться услугами курьера.
С 24 марта в мобильном приложении «Почты России» или на сайте компании жители городов-миллионников и 500-тысячников смогут оформить доставку на дом мелких пакетов и всех видов посылок весом до 2,5 килограммов, кроме отправлений с наложенным платежом. А с 8 апреля можно будет заказать из отделений все посылки весом до 31 килограмма. Стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента при этом снижена со 199 до 100 рублей.
Ранее власти Москвы и Подмосковья рекомендовали перевести работников на удаленный режим работы.
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