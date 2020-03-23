РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. Домодедовский стадион «Авангард» из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации временно прекращает допуск всех категорий граждан, сообщается в официальной группе стадиона в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с постановлением от 22 марта 2020 года №10 главного государственного санитарного врача по Московской области с 23 марта 2020 года и до особого распоряжения прекращается допуск всех категорий граждан на объекты МАУ «ГС «Авангард», - говорится в сообщении.

Под запрет кроме самого стадиона попадают ФОК «Фокус» и СК «Атлант».

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