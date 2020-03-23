Существующие меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-2019 в Московской области постоянно обновляют. Последние нововведения коснулись пожилых и нуждающихся граждан – для них ввели дополнительные способы поддержки. Актуальную информацию читайте в материале РИАМО.

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Отмена массовых мероприятий

Из-за угрозы распространения коронавируса правительство Московской области запретило проводить в регионе мероприятия численностью более 50 человек. Отменены концерты, спектакли, спортивные турниры и мероприятия, а также занятия в рамках проекта «Активное долголетие».

Собственникам торговых и развлекательных центров рекомендовано приостановить работу кинотеатров.

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Организация удаленной работы

Власти Подмосковья рекомендуют работодателям перевести своих сотрудников на удаленный режим работы.

В ином случае руководство предприятий и организаций должно обеспечить:

–дезинфекционную обработку рабочих поверхностей;

– наличие средств для проведения уборки;

– проветривание помещений;

– наличие антисептиков для обработки рук;

– измерение температуры тела.

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Дистанционное обучение

Детские сады, школы, а также колледжи и вузы, подведомственные региональному Министерству образования, с 21 марта по 12 апреля закрыты для очного посещения. Учащиеся переведены на дистанционное обучение.

Почти все учебные заведения подключены к онлайн-платформам. С их помощью школьники и студенты получают материалы для самостоятельного изучения и домашнее задание. Техническое обеспечение порталов предполагает проведение онлайн-лекций: ученики и педагоги могут объединяться в «виртуальные аудитории».

Исключение сделали для учащихся 1–4 классов. Для них будут проводить уроки в самих школах. Единственное условие – в группе не должно быть больше 12 человек.

Напомним, что в остальное время действует режим свободного посещения детских садов, школ, колледжей и вузов. Несовершеннолетние посещают занятия по решению родителей или законных представителей, совершеннолетние – по собственному желанию.

Для того чтобы освободить школьника от посещения занятий, необходимо заполнить типовое заявление. Это можно сделать в самом учебном заведении или дистанционно через Школьный портал. Учиться из дома можно максимум 5 дней. После заявление необходимо подавать заново.

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Изоляция вернувшихся из-за границы

Все, кто прибыл из-за границы 6 марта и позже, должны:

– самоизолироваться на 14 дней с момента прибытия в Россию, в это время соблюдать предписания главного государственного санитарного врача;

– позвонить на горячую линию по номеру +7 (800) 550-50-30. Оператору нужно рассказать о месте и времени пребывания в другой стране, сообщить свои личные данные и адрес проживания в Московской области;

– в случае плохого самочувствия, повышения температуры или возникновения респираторных симптомов нужно вызывать врача. Медицинский работник придет домой и возьмет анализ на коронавирус.

Всем находящимся на режиме самоизоляции оформляют электронный больничный.

Режим карантина распространяется на всех людей, проживающих в одной квартире.

Лицам, которые не имеют возможности самоизолироваться на две недели, и тем, кто оформлен в общежитиях или коммунальных квартирах, необходимо позвонить на горячую линию. Для соблюдения режима изоляции им предоставляют места в обсерваторе.

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Наказания за нарушение карантина

За нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий предусмотрена уголовная ответственность. Согласно 236 статье УК РФ, несоблюдение правил карантина наказывается лишением свободы сроком до 5 лет.

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Измерение температуры

На предприятиях, в учебных заведениях, в транспорте и в других общественных местах Московской области введен контроль температуры тела с помощью бесконтактных градусников. Людей с симптомами ОРВИ направляют домой или в больницы. Жителей призывают внимательнее относиться к своему самочувствию и при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью.

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Уборка и дезинфекция в транспорте

Компании-перевозчики дважды в день проводят полную дезинфекцию салонов автобусов и маршруток.

Водители перед началом рабочего дня проходят медицинский осмотр. Для обеспечения безопасности им выдали одноразовые маски, салфетки и дезинфицирующие средства.

Круглосуточно обрабатывают поезда Московских центральных диаметров. Их моют и внутри, и снаружи. На конечных станциях дезинфицируют составы, протирают поверхности, с которыми контактируют пассажиры, меняют фильтры.

Также в течение всего дня обеззараживают поручни, перила, кассы, турникеты и валидаторы.

На железнодорожных станциях и в подмосковных электричках кассиры и контролеры работают в масках и перчатках.

Управляющие компании проводят дезинфицирующие уборки в подъездах многоквартирных домов в Московской области, сотрудники ЖКХ очищают канализационные стоки.

Меры по снижению риска распространения коронавируса коснулись и региональных парков. Там дезинфицируют места общего пользования, поручни и аттракционы.

Специальными растворами для обработки перил, ручек и других поверхностей снабдили региональные школы. Обработку проводят на предприятиях торговли, в офисах МосОблЕИРЦ, Мосэнергосбыта, в кассах управляющих организаций и расчетных центров.

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Онлайн-оплата проезда

сайт администрации городского округа Красногорск

С 17 марта водители наземного общественного транспорта в Подмосковье перестали продавать билеты за наличный расчет.

К оплате принимают транспортные карты «Стрелка», банковские карты и мобильные устройства с функцией бесконтактных платежей PayPass, Visa payWave, ApplePay, GooglePay, MirPay.

«Стрелку» можно купить в любом отделении «Почты России» на территории Московской области, в пунктах реализации «Мострансавто», в железнодорожных кассах или в магазинах «Связной».

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Поддержка пожилых и нуждающихся

Власти Подмосковья рекомендуют жителям старше 65, а также тем, кто имеет хронические заболевания (независимо от возраста), не выходить из дома и придерживаться режима самоизоляции с 26 марта по 14 апреля.

«Если вы работаете, вас могут перевести на удаленный режим работы или предоставить отпуск с сохранением 100% заработной платы», – прокомментировал Губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Оплатить интернет, телефон и коммунальные услуги можно дистанционно. Но если нет такой возможности, власти советуют не идти в банк, а решить проблему другим путем.

«Попросите родственников или знакомых или просто отложите до середины апреля. Мы сделаем так, чтобы блокировок и пеней у вас не было», – уточнил Губернатор.

Самоизолировавшимся лицам старше 65 лет выплатят по три тысячи рублей. Первая часть придет авансом, вторая – по окончании периода изоляции.

Андрей Воробьев также отметил, что гулять и дышать свежим воздухом можно и нужно, но только не в людных местах.

Детям, которые получают льготное питание в школах, во время дистанционного обучения будут выдавать бесплатные продуктовые наборы. Чтобы уточнить подробности, необходимо обратиться к директорам школ.

В городах собирают команды из добровольцев. Волонтеры уже начали помогать местным властям – отвозить нуждающимся продукты, лекарства и другие необходимые товары.

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Дополнительные меры

Для школьников, начиная с 5 класса и старше, отменили льготный проезд. Действие их единых карт приостановлено до 14 апреля. Это сделали для того, чтобы во время трехнедельных каникул дети как можно реже посещали торговые центры, парки и другие общественные места.

Главное управление государственного строительного надзора и местные органы самоуправления сокращают количество проверок бизнеса на время повышенного режима готовности.

Госслужащих переводят на дистанционную работу. Так, например, сотрудники администраций, судьи, полицейские, прокуроры, приставы могут работать удаленно.

Россия ограничивает рейсы в другие страны. С 23 марта авиакомпании летают только в столицы иностранных государств, за исключением чартерных рейсов, которыми вывозят россиян на родину. В Шереметьеве 20 марта закрыли терминалы E и С.

В поликлиниках Московской области Минздрав временно отменил плановые диспансеризации и прохождение профосмотров.

Министерство здравоохранения в Подмосковье разрабатывает новый порядок проведения анализа на коронавирус COVID-2019. Планируется проверять не только прилетевших из других стран или контактировавших с заболевшими, но также и людей, не имевших прямых контактов с зараженными, и лиц без признаков ОРВИ.

Региональное министерство социального развития проводит курсы личной гигиены и антивирусной профилактики для пожилых граждан, содержащихся на дому, и пациентов стационаров.

Согласно постановлению Губернатора Подмосковья, режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса, признается обстоятельством непреодолимой силы.

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Борьба с фейковыми новостями

В интернете каждый день появляется недостоверная информация о коронавирусе COVID-2019, количестве заболевших и вводимых мерах. Правительство Московской области старается отслеживать фейки и регулярно выпускать опровержения в официальных источниках.

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Где получить информацию

Получить актуальную информацию о коронавирусе можно по телефону горячей линии: +7 (800) 550-50-30. Специалисты отвечают на вопросы, объясняют правила самоизоляции, помогают с оформлением больничных листов и вызовом врача.

Недавно РИАМО запустило проект, посвященный коронавирусу. На сайте virus.riamo.ru читатель узнает, как соблюдать карантин, что делать, если прилетели из другой страны, чем COVID-2019 отличается от гриппа и что подразумевает режим повышенной готовности.

Материалы сайта подготовлены на основании официальных данных российских властей.