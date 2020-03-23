РИАМО - 23 мар. Строящимся корпусам 13, 14, 15 столичного жилого комплекса «Спортивный квартал» присвоили почтовые адреса, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Адреса присвоены на улице Харлампиева (Москва, Филимонковское сельское поселение, поселок Марьино). Корпус 13 теперь будет иметь адрес дом 22, корпус 2; корпус 14 – дом 22, корпус 1; корпус 15 – дом 16», — отмечается в материале.

Строительство корпусов завершается. Компания Capital Group заканчивает фасадные работы, отделку мест общего пользования, монтаж внутренних инженерных систем и укладку позогребных плит.

В корпусах 13 и 14 уже установили систему горячего и холодного водоснабжения и отопления, а в корпусе 15 завершаются работы по монтажу горячего и холодного водоснабжения, система отопления уже готова.

В корпусах также окончены кровельные работы, а в корпусе 15 оборудовали лифт.

Рядом с корпусами уже благоустроили территорию и выполнили работы по вертикальной планировке.