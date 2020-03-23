РИАМО - 23 мар. В Москве на Волгоградском проспекте Росздравнадзор по Москве и Московской области выявил стоматологическую клинику ООО «Dental Project», которая без лицензии оказывала свои услуги, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Росздравнадзор завершил административное расследование в отношении частной стоматологической клиники, оказывавшей помощь пациентам, не имея лицензии», - говорится в сообщении.

После выезда на место сотрудников Росздравнадзора у клиники изъяли инструменты и медицинские лекарства.

Все материалы по делу клиники с названием «Стоматологической ассоциации Москвы» направили в суд и в Роспотребнадзор для проверки санитарных норм. Отдел МВД по Таганскому району проконтролирует запрет на нелегальное оказание услуг.

Перед обращением в медицинскую организацию можно проверить ее лицензию на сайте ведомства в Едином реестре лицензий.