РИАМО - 23 мар. В Москве на Волгоградском проспекте Росздравнадзор по Москве и Московской области выявил стоматологическую клинику ООО «Dental Project», которая без лицензии оказывала свои услуги, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Росздравнадзор завершил административное расследование в отношении частной стоматологической клиники, оказывавшей помощь пациентам, не имея лицензии», - говорится в сообщении.
После выезда на место сотрудников Росздравнадзора у клиники изъяли инструменты и медицинские лекарства.
Все материалы по делу клиники с названием «Стоматологической ассоциации Москвы» направили в суд и в Роспотребнадзор для проверки санитарных норм. Отдел МВД по Таганскому району проконтролирует запрет на нелегальное оказание услуг.
Перед обращением в медицинскую организацию можно проверить ее лицензию на сайте ведомства в Едином реестре лицензий.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии