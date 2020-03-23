РИАМО - 23 мар. Автобусы всех частных перевозчиков Москвы, работающих по госконтракту, которых насчитывается более 1,6 тысячи, ежедневно проходят углубленную дезинфекционную обработку после работы на линии, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

Салоны дезинфицируют специальными средствами, рекомендованными Роспотребнадзором, такими, как «Жавель Абсолют», «Миродез-Базик», «ДП-2Т улучшенный».

«Все коммерческие перевозчики Москвы, работающие по госконтрактам, неукоснительно соблюдают предписания и рекомендации Роспотребнадзора о санитарной обработке транспорта. Кроме этого, чтобы снизить риск возможного распространения инфекции, отменена продажа билетов, тем самым, исключен контакт водителя и пассажира в автобусах», – сказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

Обработка подвижного состава дезинфицирующими средствами проводится после окончания рабочей смены. Дезинфицирующими средствами протирают ручки дверей, подлокотники кресел, поручни и другие части автобусов, к которым часто прислоняются люди.

Также ГКУ «Организатор перевозок» проводит внеплановые ночные рейды автопарков перевозчиков на предмет соблюдения коммерческими перевозчиками поручения по усиленному дезинфекционному режиму. Сотрудники учреждения проверяют наличие средств повышенного действия у перевозчиков, а также контролируют процесс дезинфекции всего подвижного состава.

Водители общественного транспорта проходят предрейсовый осмотр. Если у водителей обнаруживается повышенная температура и проявление острых респираторных заболеваний, их не допускают к работе.

В понедельник стало известно о 71 новом случае заражения коронавирусной инфекцией в России. Таким образом, в стране подтверждено 438 случаев заболевания этим вирусом.

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