РИАМО - 23 мар. Врач-вирусолог, профессор «Института вирусологии им. Д.И. Ивановского» Александр Бутенко рассказал, как правильно утилизировать медицинскую маску после контакта с зараженным человеком, по его словам, их нужно дезинфицировать.

Если есть вероятность, что на маске остался вирус Covid-19, то использованное средство защиты необходимо продезинфицировать. В домашних условиях для этой цели проще всего использовать раствор хлорки.

«В случае, если рядом с вами действительно находились больные люди, лучше всего взять какой-нибудь дезинфицирующий раствор и замочить в нем использованную маску на несколько часов. После этого можно спокойно выбрасывать средство защиты в мусорку, на такой маске уже ничего не будет. Хлорка подойдет для такой дезинфекции лучше всего», – рассказал Бутенко в эфире Радио Sputnik.

Ранее врач, общественно-политический деятель, депутат Государственной думы Борис Менделевич попросил Роспотребнадзор объяснить россиянам, что необходимо делать с использованными масками. Свой вопрос он оформил в виде открытого письма на имя главы ведомства Анны Поповой.

Новая коронавирусная инфекция вспыхнула в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент число зараженных по всему миру составляет более 341 тысячи человек. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>