РИАМО - 23 мар. Один лесной пожар ликвидировали 22 марта на землях лесного фонда Московской области в Чернореченском участковом лесничестве Луховицкого филиала «Мособллес», говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета лесного хозяйства.

Площадь возгорания составила 0,07 гектара. По мнению специалистов, причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

«На его тушение были привлечены две единицы техники и шесть человек личного состава лесопожарных служб», - говорится в сообщении.

Комитет лесного хозяйства Московской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях. Сухую прошлогоднюю траву рекомендуется косить, листву сжигать только в специально отведенных местах вдали от леса, не оставлять без присмотра костры, не бросать непотушенные сигареты и спички.