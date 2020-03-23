РИАМО - 23 мар. В столице 32-летняя москвичка расплатилась за поездку в такси банковской картой, забыв ее у водителя, после чего он списал с ее счета порядка 290 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел 21 марта около 01:15, когда таксист привез потерпевшую к дому 13 на Докучаев переулок. Женщина решила расплатиться за поездку картой, отдала ее водителю Volkswagen Polo и забыла забрать.

«В последствии, с вышеуказанной банковской карты 39 транзакциями, были списаны денежные средства в размере 289, 290 тысячи рублей. Заявитель обнаружила указанные списания, когда проснулась и поставила телефон на зарядку в 12:28», - сказал собеседник агентства.

Оказалось, что оплата поездки была лишь предлогом для получения злоумышленником банковской карты. Возбуждено уголовное дело.