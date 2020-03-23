РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 мар. Региональный оператор подмосковных Люберец «ЭкоЛайн-Воскресенск» ввел дополнительные меры безопасности при транспортировке отходов в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Ежедневно проводится обработка автопарка, транспортирующего отходы, антисептическими растворами. Мусоровозы моют не только снаружи, но и приемную камеру, куда загружают отходы, а также обрабатывают кабину водителя. Экипажи спецтранспорта обеспечиваются защитными масками, перчатками и антисептической жидкостью. Все работники прошли дополнительный инструктаж», – сказал Ружицкий.

По его словам, контейнеры и бункеры, которые попадают в ремонтную зону, также обеззараживают на пункте дезинфекции. В течение нескольких дней на маршрут в жилой сектор выйдет специальная передвижная мойка, которая будет обрабатывать баки прямо на контейнерной площадке – контейнеры загружаются в нее и весь процесс происходит внутри. В плане – обработать весь парк емкостей.

Ружицкий добавил, что обращение с отходами относится к сфере жизнеобеспечения, поэтому все технические и логистические службы регоператора работают в режиме повышенной готовности со строгим соблюдением графика вывоза смешанных и раздельных отходов отдельными машинами.

Также «ЭкоЛайн-Воскресенск» усилил работу горячей линии. Для приема и оперативной отработки звонков к работе привлечены дополнительные специалисты. Горячая линия: 8(800)511-76-72 работает ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00.