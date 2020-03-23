РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 мар. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова подарила собаку больной онкологией жительнице округа.

«Она еще маленькая! Но сильнее многих взрослых! Алиса борется с онкологией. У Алисы была мечта. Собака. А мечты должны сбываться. Пришли в гости и подарили собаку. Маленького друга! Пусть он сделает ее счастливее», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что болезнь непростая, но Алиса все равно улыбчивая и светлая.

Собаку девочке подарили на день рождения.