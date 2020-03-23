РИАМО (МЫТИЩИ) – 23 мар. Врачи городской клинической больницы Мытищ успешно прооперировали пациента с множественными переломами бедра, голени и плечевой кости, говорится в сообщении пресс-службы МГКБ.

В травматологическое отделение больницы поступил пациент с множественными переломами бедра, голени и плечевой кости. Мужчина упал с высоты 10 метров во время ремонтных работ на даче. Первую помощь Дмитрию Зенину оказали еще в приемно-диагностическом отделении. В противошоковой палате ПДО врачи провели все необходимые обследования, сняли шоковое состояние, сделали рентгенологические снимки, по которым стало ясно - у мужчины множественные сочетанные травмы.

«Нам повезло, что при падении жизненно важные органы не пострадали. Оперировали две бригады малоинвазивным методом сразу на трех сегментах, чтобы сократить время операции. Как травмоцентр второго уровня, мы снабжены всем необходимым, чтобы оперировать при таких серьезных сочетанных травмах. Ключевой момент – это малоинвазивные хирургические доступы под рентгенконтролем. Перелом заживает почти естественным способом», – сказал заведующий травматологическим отделением Мытищинской больницы Баграт Григорян.

Импланты используются только для первичной фиксации, в дальнейшем в месте перелома образуется костная мозоль. Спустя всего сутки после операции врачи увидели положительную динамику. Пациент продолжит лечение и восстановление уже амбулаторно.

«Конечно, низкий поклон нашим врачам. Прекрасное отношение, уход и самое главное – врачи дают положительные прогнозы. Я буду ходить, руки и ноги будут двигаться. От беды никто не застрахован, нужно быть аккуратнее. Спасибо врачам и медицинским сестрам, которые ставят таких вот беспечных пациентов на ноги. Отдельная благодарность травматологам Сергею Соколову, Павлу Кожухову, Андрею Апухтину, Нарэк Гинояну, и конечно заведующему отделением Баграту Григоряну», – сказал Зенин.