РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Активисты подмосковного Подольска по результатам интернет-опроса выявили недостатки в санитарной уборке подъездов многоквартирных домов, сообщил «РИАМО в Подольске» член Общественной палаты Московской области Алексей Стрелков.

В Московской области проводятся необходимые мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Так, министерство ЖКХ выпустило специальные рекомендации по обработке мест общего пользования в многоквартирных домах.

«Вместе с местными активистами мы провели свой независимый мониторинг реализации этих мер в городском округе Подольск. Результаты нас очень сильно огорчили. В ходе проведенного онлайн опроса «Проводится ли в вашем подъезде ежедневная санитарная обработка», размещенного в соцсети «ВКонтакте», по состоянию на 17:00 22 марта, меньше чем за сутки приняло участие свыше 1,5 тысяч человек, из них более 1,1 тысячи человек (73,6%) ответили, что санитарная обработка не проводится. Жители указали более 100 адресов, где не только не проводят дезинфекцию, но где отсутствует простая регулярная уборка», - сказал Стрелков.

Он отметил, что полученная информация была передана на контроль в соответствующие министерства, а также губернатору Подмосковья, главному жилищному инспектору региона и главе округа.

«Мы надеемся, что полученная информация поможет профильному комитету городской администрации сосредоточить внимание на указанных адресах и провести соответствующую работу с управляющими компаниями по устранению выявленных недостатков. Группа общественников продолжит ежедневный мониторинг за ситуацией и будет докладывать о ситуации в областной штаб», - заключил он.

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