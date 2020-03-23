РИАМО – 23 мар. На фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции Всероссийскую неделю охраны труда, которая была запланирована на период с 6 по 10 апреля, перенесут на более поздний срок, говорится в сообщении пресс-службы министерства труда и соцзащиты РФ.

«Проведение VI Всероссийской недели охраны труда, запланированной в период с 6 по 10 апреля 2020 года, переносится на второе полугодие 2020 года», - говорится в сообщении.

Новые даты проведения определят позже — на очередном заседании оргкомитета по подготовке и проведению недели.

Вспышка коронавирусной инфекции Covid-19 произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 341 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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