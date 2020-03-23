РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. До одного литра дезинфицирующих средств ежедневно используют для обработки каждого автобуса и маршрутного такси в Балашихе, общественный транспорт в округе дезинфицируют до 10 раз в день, сообщил «РИАМО в Балашихе» главный механик ООО «АвтоТранс» Алексей Назаров.

Меры дезинфекции усилили в общественном транспорте Московской области в целях профилактики вспышки вирусных инфекций. Так, перед выходом на линию в салонах помимо влажной уборки диспетчеры два раза в день проводят полную дезинфекцию, а в течение дня водители - обработку поручней, перил, ручек, подоконников, сидений.

«Наша компания - ООО «АвтоТранс» - обслуживает в Балашихе три маршрута: №№4, 22К и 9К. Санобработка у нас и так проводилась, она заложена в тарифе, но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 6 марта, согласно приказу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона №П-13, мы усилили меры. Стали чаще обрабатывать дверные ручки, перила, поручни, подоконники, сидения, подлокотники - все поверхности, с которыми может соприкоснуться пассажир», - сказал Назаров.

Он добавил, что каждый автомобиль обрабатывают от 8 до 10 раз в день, на это уходит от 500 миллилитров до 1 литра дезинфицирующих средств.

Компанией-перевозчиком на данный момент закуплено более 320 литров дезинфицирующих средств, 300 масок, антисептические салфетки, перчатки. По мере необходимости проводят дополнительные закупки.

«Перед выездом все работники проходят ежедневный контроль состояния здоровья, проводится инструктаж водителей, чтобы они были в перчатках и масках», - заключил Назаров.

Дополнительные меры ввели на фоне угрозы распространения нового коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 349 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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