РИАМО - 23 мар. На базе городской клинической больницы №67 имени Л.А. Ворохобова открыли отделение для больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Для борьбы с распространением коронавируса принимают беспрецедентные меры. Сегодня я подписал указ о введении домашнего режима для москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, для которых коронавирус представляет особую опасность», - отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что вся городская система здравоохранения в кратчайшие сроки перестраивает свою работу. В Москве создано уже девять лабораторий для диагностики коронавирусной инфекции, а также развернуто семь стационаров для лечения заболевших, в том числе в новом корпусе ГКБ №67. В скором времени завершится строительство госпиталя в новой Москве.

«При необходимости мы перепрофилируем для лечения от коронавируса еще порядка десяти больничных корпусов и даже целые городские стационары», – сказал Собянин.

В горбольнице №67 отделение для больных с коронавирусной инфекцией насчитывает 330 коек, здесь также оборудована реанимация на 20 коек. Отделение открыли в секторе «А» будущего перинатального центра ГКБ № 67, в котором совсем недавно завершили строительство. В случае необходимости мощность отделения могут увеличить до 500 коек.

Для развертывания отделения провели целый комплекс мероприятий и выполнили дополнительные работы, в том числе установили новые шлюзы, препятствующие распространению инфекции, поставили специальные бактерицидные установки. Также в отделении разграничили «чистые» и «загрязненные» зоны, обустроили отдельные входы для приема и выписки пациентов. В реанимацию провели медицинские газы.

«В отделении развернуто все необходимое оборудование для лечения инфекционных больных без перемещения в другие корпуса больницы, включая эндоскопию, ЭКГ, УЗИ, системы переливания крови, компьютерный томограф, рентгеновский аппарат. Имеется операционная для оказания экстренной хирургической помощи», - отмечается в материале.

У отделения есть свои лабораторные мощности, которые позволят проводить до 500 ПЦР-исследований в сутки на коронавирусную инфекцию.

Для пациентов отделения создали все условия для комфортного пребывания. Так, обустроены маломестные палаты с индивидуальными санузлами, современной системой вентиляции и обеззараживания воздуха, а также Wi-Fi. Им будут предоставлять сбалансированное пятиразовое питание, отделение обеспечено всеми необходимыми лекарствами.

Здесь также есть возможность приема передач в будние дни с 17:00 до 21:00, в выходные и праздничные – с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 341 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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