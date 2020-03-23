РИАМО – 23 мар. Ранние утренние и поздние вечерние поезда «Аэроэкспресса» могут временно отменить из-за сокращения количества пассажиров, которые прибывают и убывают из аэропортов, сообщил в понедельник заместитель генерального директора – операционный директор компании «Аэроэкспресс» Михаил Ковальский.



«Мы постоянно мониторим ситуацию по количеству пассажиров, которые используют наши поезда. Если число пассажиров и время их прибытия и убытия из аэропорта сместится, как правило оно смещается в сторону утренних и вечерних часов пик, то мы будем рассматривать возможность временной отмены ранних утренних и поздних вечерних поездов», - сказал Ковальский в ходе онлайн пресс-конференции.



Он также напомнил, что «Аэроэкспресс» продлил срок действия заранее купленных электронных билетов до 31 декабря.

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