РИАМО - 23 мар. Качество услуг по водоотведению осадков в столице не пострадает из-за мер, принимаемых в городе по профилактике распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы «Мосводостока».

В компании подчеркнули, что в этой ситуации заботятся не только о безопасности своих сотрудников, но и о комфорте абонентов.

«Несмотря на то, что многие работники предприятия переведены на дистанционный режим работы, специалисты остаются на связи и при образовании скоплений воды, загрязнении водных объектов города и других происшествиях по направлению деятельности ГУП «Мосводосток» вы можете позвонить в круглосуточную диспетчерскую: 8(495)657-87-03», - говорится в сообщении.

Все аварийные бригады «Мосводостока» работают в штатном режиме и следят за функциональностью и техническим состоянием водосточной сети города.

Ранее работодателям в Московском регионе порекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за распространения коронавируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>