РИАМО - 23 мар. Пожилые и хронически больные жители Подмосковья в период обязательной самоизоляции из-за коронавируса продолжат получать жилищно-коммунальные услуги и услуги связи, несмотря на наличие задолженности, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, которым расширил меры по борьбе с распространением коронавируса в регионе. В частности, с 26 марта по 14 апреля гражданам старше 65 лет и людям с серьезными заболеваниями необходимо соблюдать режим самоизоляции - в квартире или на даче.

«Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции <…>, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период», - говорится в постановлении.

При этом наличие задолженности в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении субсидий на оплату ЖКУ.

В частности, данные меры распространяются на жителей, страдающих от сахарного диабета, астмы и других болезней органов дыхания, а также граждан с новообразованиями, трансплантированными органами, нарушениями легочного кровообращения и хронической болезнью почек.

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