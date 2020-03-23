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Бизнес и деньги

Как пожилым людям получить выплату в связи с изоляцией из‑за коронавируса

Что нужно сделать пожилым москвичам и жителям Подмосковья, чтобы получить обещанные деньги, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Максим Богодвид
1

Обязанность находиться в самоизоляции

© РИА Новости,   Александр Кондратюк

23 марта жителей Москвы и Подмосковья старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции, который продлится с 26 марта по 14 апреля. Выходить пожилым людям нельзя будет даже за продуктами и лекарствами. Об этом говорится в указе мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» и в постановлении губернатора Московской области от 23.03.2020 №136-ПГ

Доставку продуктов, лекарств и помощь на дому при необходимости окажут пожилым гражданам соцработники и волонтеры.

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2

Меры финансовой поддержки

© РИАМО,   Александр Манзюк

В качестве меры поддержки в вышеуказанных документах предусмотрена разовая финансовая помощь пожилым жителям Москвы и Подмосковья. Для Подмосковья она составит 3 000 рублей, для москвичей – 4 000 рублей. В обоих случаях деньги будут выплачиваться двумя частями: двукратно по 1 500 рублей и по 2 000 рублей соответственно.

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3

Как будут начисляться деньги

© РИАМО,   Николай Корешков

Специалист московской горячей линии пояснила: чтобы получить 4 000 рублей, пенсионерам не нужно никуда идти или звонить – средства будут зачислены двумя траншами автоматически на тот счет, на который человек обычно получает пенсию.
Информация о том, как будут выплачиваться деньги жителям Подмосковья, уточняется.
В своем видеообращении в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил: «Мы понимаем, что вам нужна дополнительная поддержка. Поэтому выплатим за этот месяц 3 000 рублей, половину которых начнем перечислять на этой неделе (деньги придут на следующей). Вторая половина [будет перечислена] – после того, как период карантина завершится, это 14 апреля. Причем, подчеркиваю, важно соблюдать карантин».

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4

Когда будут выплачены деньги

© РИАМО,   Николай Корешков

Первая половина суммы будет выплачена после начала режима самоизоляции, а вторая – по его завершении (то есть 26 марта и после 14 апреля), причем в указе мэра Москвы есть уточнение, что вторую половину денег пенсионеры получат «при условии отсутствия систематических нарушений указанного режима». Сотрудница горячей линии г. Москвы не смогла ответить РИАМО на вопрос, будут ли выплачены деньги, если пожилой человек все-таки покинет дом, посоветовав в любом случае не выходить из квартиры и напомнив о мерах контроля: он осуществляется с помощью полицейских и видеонаблюдения.

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5

Телефоны горячих линий

© РИАМО,   Александр Кожохин

По всем вопросам, в том числе касающимся выплат, следует обращаться на горячие линии: +7 (495) 870-45-09 (для Москвы) и +7 (800) 550-50-30 (для Подмосковья).

Напомним, что по состоянию на 23 марта в России зафиксировано 438 случаев коронавирусной инфекции, за 22 марта был выявлен 71 новый случай, все они касаются москвичей. В Подмосковье всего заболело 35 человек, двое выздоровели. В Москве 262 заболевших, выздоровели девять.

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