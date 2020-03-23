Как пожилым людям получить выплату в связи с изоляцией из‑за коронавируса

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23 марта жителей Москвы и Подмосковья старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции, который продлится с 26 марта по 14 апреля. Выходить пожилым людям нельзя будет даже за продуктами и лекарствами. Об этом говорится в указе мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» и в постановлении губернатора Московской области от 23.03.2020 №136-ПГ.

Доставку продуктов, лекарств и помощь на дому при необходимости окажут пожилым гражданам соцработники и волонтеры.

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