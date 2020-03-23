РИАМО – 23 мар. Экспресс-тесты для определения коронавируса не будут продавать в аптеках, всего в России работает более 20 готовых проводить анализ лабораторий, сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

«Общее число лабораторий, которые уже готовы к принятию анализов, — более двух десятков. <...> Мы должны сделать все планомерно, чтобы не было заражения. <...> Никаких экспресс-тестов и диагностик не будет, на дому или в аптеке проводить это нельзя», - сказала Малинникова.

Она также отметила, что для проведения такой работы лаборатории должны пройти лицензирование, обучить сотрудников.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 341 тысячи случаев заражения. В России насчитывается 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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